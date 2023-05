Mercato : Le PSG prépare du lourd, Galtier fait une grande annonce

Pierrick Levallet

À l'approche du mercato estival, le PSG est annoncé sur de nombreux dossiers sur le marché des transferts. Luis Campos en pince pour Bernardo Silva, et il aimerait également faire venir du lourd en attaque et en défense cet été. Christophe Galtier a d'ailleurs confirmé que le club de la capitale préparait bien son recrutement estival.

Alors qu’il reste encore deux matchs avant que la saison ne soit officiellement terminée pour le PSG, la direction parisienne prépare déjà son mercato. Le club de la capitale commence à organiser son recrutement pour cet été, afin d’obtenir un effectif compétitif la saison prochaine. Luis Campos aimerait faire venir de nombreux renforts, et tous les secteurs seraient concernés.

Christophe Galtier l'annonce, le PSG prépare son mercato

Christophe Galtier a d’ailleurs confirmé cela en conférence de presse ce vendredi. « Nous travaillons sur la saison prochaine. Heureusement ! Ce qu'il va se passer à la fin de la saison, vous n'en savez rien. Mais encore heureux que le club travaille sur ce que doit être l'effectif la saison prochaine » a lâché l’entraîneur du PSG.

Victor Osimhen, Bernardo Silva... Luis Campos veut du lourd au PSG

Reste maintenant à voir qui débarquera au sein de la formation parisienne cet été. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le PSG travaillait sur la venue de Bernardo Silva. De nombreux attaquants sont également annoncés dans la capitale comme Victor Osimhen, Randal Kolo Muani ou encore Harry Kane. Et dans le secteur défensif, le PSG penserait à Lucas Hernandez et Kim Min-Jae en plus de l’arrivée prévue de Milan Skriniar. À suivre...