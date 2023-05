Galtier - PSG : La guerre est déclarée sur le mercato

Amadou Diawara

Alors que Christophe Galtier pourrait être remercié en cas de catastrophe en Ligue 1, le PSG aurait déjà choisi son potentiel remplaçant. En effet, Luis Enrique serait la priorité du club de la capitale pour la succession de son entraineur. Toutefois, le Qatar serait à la lutte avec Tottenham et Naples sur ce dossier.

Arrivé au PSG à la fin de la dernière saison, Christophe Galtier a parfaitement réussi ses débuts à Paris. En effet, le club de la capitale marchait sur l'eau en première partie de saison, étant invaincu. Toutefois, les choses se sont gâtées après la Coupe du Monde. Le PSG ayant enchainé les contre-performances en 2023.

Le PSG a approché le clan Luis Enrique

Alors que le PSG n'y est plus ces derniers mois, Christophe Galtier pourrait être sacrifié à l'intersaison. Mais, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le technicien parisien restera en place la saison prochaine, à moins d'une catastrophe en Ligue 1. Et dans ce cas, le PSG devrait faire confiance à Luis Enrique. Comme l'a indiqué Le Parisien , l'ancien coach du FC Barcelone serait la priorité de la direction rouge et bleu pour l'après-Galtier. Cependant, le PSG serait soumis à une lourde concurrence sur ce dossier.

Tottenham et Naples en pincent pour Enrique