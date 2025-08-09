Mercato : Le PSG n’en veut plus, la guerre est déclarée !

Pierrick Levallet

Le PSG passe à la vitesse supérieure sur le mercato dans le sens des arrivées. Mais le club de la capitale voudrait également appuyer sur l’accélérateur au niveau des départs. Les dirigeants parisiens aimeraient notamment se séparer de Marco Asensio, qui devrait être au coeur d’une véritable guerre sur le marché des transferts.

Le mercato s’enflamme du côté du PSG. En l’espace de quelques heures, les dirigeants parisiens semblent avoir bouclé les transferts de Lucas Chevalier et d’Illia Zabarnyi. Les Rouge-et-Bleu voudraient également passer à la vitesse supérieure dans le sens des départs. Les dirigeants parisiens souhaiteraient se séparer de tous leurs indésirables d’ici la fin de l’été.

Luis Enrique ne compte plus sur Asensio au PSG Marco Asensio figurerait notamment sur la liste des joueurs devant se chercher un nouveau club. Luis Enrique ne compte plus sur lui au PSG. L’international espagnol, revenu de son prêt à Aston Villa, est donc poussé vers la sortie. L’attaquant de 29 ans devrait d’ailleurs être au coeur d’une véritable guerre sur le mercato.