«Gros problème» avec une star du PSG : Départ confirmé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent au PSG depuis toujours, Presnel Kimpembe arrivera à la fin de son contrat en juin 2026. Fragilisé par les blessures, le défenseur central ne semble plus être en mesure de continuer à évoluer à un haut niveau. Un départ pourrait avoir lieu puisqu'il y a peu de chances de le retrouver en grande forme.

De retour en février dernier après deux ans loin des terrains, Presnel Kimpembe n'est pas encore prêt pour un retour au sommet. Le défenseur central a beaucoup souffert des blessures durant sa carrière et à 29 ans, il pourrait finir par quitter Paris, lui qui a toujours joué pour la capitale. Pour Walid Acherchour, il n'y a plus de doutes : il va finir par faire ses valises.

Kimpembe sur le départ Professionnel depuis 2014, Presnel Kimpembe a disputé près de 250 matches avec le PSG. Mais il va falloir peut-être trouver une nouvelle destination à un niveau moins relevé. « Il y a un gros problème avec Kimpembe, il n’est plus apte à jouer au haut niveau. Il est important pour le groupe, donc qu’il passe de l’autre côté. Il n’a pas l’air d’être dans les plans de Luis Enrique. Donc la question se pose, il a un gros salaire. Il va terminer dans le club de Verratti dans un an cette histoire » déclare Walid Acherchour dans l'After Foot sur RMC.