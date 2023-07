Mercato : Le PSG lance une opération à 60M€, du lourd est attendu

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Cette semaine, le PSG a officialisé l’arrivée de Cher Ndour, sa sixième recrue du mercato estival. Des débuts fracassants mais Paris ne veut pas s’arrêter en si bon chemin. Le club de la capitale est aussi focalisé sur les départs, sept joueurs pourraient partir, ce qui permettrait aux dirigeants parisiens d’économiser 60M€.

Éliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions, au même stade en Coupe de France et champion dans la difficulté, le PSG aura vécu une saison plus que galère. Christophe Galtier n’aura d’ailleurs pas survécu, il a été licencié un an seulement après son arrivée dans la ville lumière.

Le PSG doit corriger ses erreurs

Luis Enrique l’a remplacé cet été et le PSG en attend beaucoup. Mais le technicien espagnol n’est pas un magicien et si la direction parisienne ne corrige pas certaines erreurs, Luis Enrique aura du mal à travailler comme il le souhaite. Pour le moment, le mercato du PSG a du sens. Et les départs attendus devraient encore plus faciliter le recrutement.

Transfert à 200M€, le PSG reçoit un coup de pression https://t.co/OEyIoxsPQO pic.twitter.com/sBT0YMo5iX — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

60M€ sauvés