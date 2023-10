Mercato : Le PSG bientôt face à un problème à 200M€ ?

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec le Napoli, Victor Osimhen serait dans le collimateur du PSG. Toutefois, les Azzurri aimeraient prolonger leur numéro 9 pour refroidir les ardeurs parisiennes. D'ailleurs, Aurelio De Laurentiis compterait inclure une clause libératoire à 200M€ dans le nouveau bail de Victor Osimhen.

Malgré les signatures de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo Muani l'été dernier, le PSG n'aurait pas oublié l'idée de recruter Victor Osimhen. Malgré l'échec du transfert du Nigérian l'été dernier - et ce, parce le Napoli se montrait trop gourmand - Luis Campos compterait retenter sa chance sur ce dossier en 2024.

Le Napoli veut fixer une clause à 200M€ pour Osimhen

Toutefois, la direction de Naples aimerait prolonger Victor Osimhen pour plomber les plans du PSG. Alors que leur numéro 9 est engagé jusqu'au 30 juin 2025, les Azzurri voudraient même inclure une clause libératoire XXL dans son nouveau contrat pour réussir leur mission.

Le clan Osimhen exige une clause libératoire bon marché