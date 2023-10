Du lourd est annoncé pour oublier Pogba

Axel Cornic

Après une saison catastrophique faite de blessures, de forfait pour la Coupe du monde et de scandales extra-sportifs, Paul Pogba s’est heurté à un énorme obstacle avec son contrôle positif à un test anti-dopage. Il risque une grosse suspension et la Juventus devrait s’activer sur le mercato hivernal pour lui trouver un remplaçant.

Décidément, rien ne va pour Paul Pogba. Le Champion du monde 1998, considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, enchaine les problèmes et désormais la suite de sa carrière semble être en péril après avoir été contrôlé positif à une substance dopante en aout dernier.

La fin pour Paul Pogba ?

Car si la Juventus a annoncé vouloir accompagner le jeune Nicolo Fagioli, suspendu pour des paris sportifs, elle n’a pas fait de même pour Paul Pogba. Il faut dire qu’à 30 ans, l’international français risque une suspension allant de deux à quatre ans, ce qui pourrait bien être synonyme de fin de carrière. Rien n’est encore acté, mais en Italie on parle de plus en plus d’une résolution d’un contrat qui court jusqu’en 2026, avec le salaire du joueur qui a d’ores et déjà été drastiquement diminué.

La Juventus lance son casting