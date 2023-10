Il prépare un très mauvais coup au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Si le PSG peut avoir le sourire au lendemain de la troisième journée de Ligue des champions, le réveil est plus difficile pour l’AC Milan, sèchement battu au Parc des Princes. Les Rossoneri peuvent malgré tout toujours visé les deux premières places du groupe F et ont bien l’intention de se reprendre face au club de la capitale le 7 novembre prochain.

Ce mercredi sur la pelouse du Parc des Princes, l’AC Milan a sombré en s’inclinant lourdement contre le PSG. Pire encore, les hommes de Stefano Pioli n’ont pas trouvé le chemin des filets et terminent ainsi cette phase aller de Ligue des champions sans avoir inscrit le moindre but. Malgré tout, les Rossoneri ne sont qu’à quatre points du PSG, en tête du groupe F, et comptent bien se rattraper à San Siro le 7 novembre prochain.

Luis Enrique se lâche sur cette recrue du PSG https://t.co/07Xp4YCj7z pic.twitter.com/NRmSDdPNiA — le10sport (@le10sport) October 26, 2023

« Nous devons faire mieux et battre le PSG à domicile »

« Nous devons y croire. Je m'attendais à ce résultat : que Newcastle ne gagne pas. Mais nous ne pouvons pas regarder les autres matches maintenant, nous devons faire mieux et battre le PSG à domicile », a lancé l’entraîneur Stefano Pioli en conférence de presse, dans des propos relayés par CulturePSG .

« Jusqu'à la 53e minute, lorsque nous avons encaissé le deuxième but, nous jouions exactement comme nous le souhaitions »