PSG : Recadrage en plein match, Luis Enrique dévoile ses conversations secrètes

Si le PSG s’est largement imposé face à l’AC Milan (3-0) pour son troisième match de Ligue des champions mercredi, Luis Enrique a tout de même interpellé à plusieurs reprises ses joueurs durant la partie pour leur donner des consignes. En conférence de presse, le technicien espagnol est revenu sur le sujet.

Le PSG s’est très bien rattrapé mercredi, trois semaines après la déroute à Newcastle (1-4), en s’imposant largement contre l’AC Milan (3-0). Malgré cette belle victoire, Luis Enrique n’a pas hésité à interpeller à plusieurs reprises certains de ses joueurs durant la partie, multipliant les discussions avec Marquinhos ou encore Manuel Ugarte. L’entraîneur du PSG est revenu sur ces échanges.



« Je voulais corriger des choses »

« Tous les entraîneurs veulent que tout soit parfait. Mais ce n’est pas possible, parce que les joueurs ne sont pas des machines. Quand je parlais à Manu (Ugarte), j’évoquais sa position de pivot au milieu, qui est vitale pour nous. Je voulais corriger des choses, comme avec Marqui et Milan (Skriniar), et leur jeu de tête », explique Luis Enrique dans des propos rapportés par CulturePSG .

« Nous avons été bien mieux en seconde période, donc j’étais plus tranquille »