PSG : Luis Enrique s’adresse encore à un journaliste en public !

Alors que ses rapports avec les médias sont parfois compliqués, en témoigne sa sortie après la victoire face à Rennes, Luis Enrique était de bonne humeur mercredi après l’écrasante victoire du PSG contre l’AC Milan (3-0), allant jusqu’à féliciter un journaliste pour son analyse du match en conférence de presse.

Après la déroute à Newcastle, le PSG s’est rattrapé mercredi sur la pelouse du Parc des Princes en s’imposant largement contre l’AC Milan (3-0). Les hommes de Luis Enrique n’ont pas tremblé face à la formation transalpine, mais le score peut tout de même paraître assez flatteur compte tenu de la première demi-heure très disputée entre les deux équipes, certains observateurs soulignant même une domination milanaise. Un point de vue partagé par Luis Enrique.

PSG : Désillusion pour Dembélé, Mbappé le chambre https://t.co/xEoY17tHuI pic.twitter.com/d6rBHQViDU — le10sport (@le10sport) October 26, 2023

« Qui a posé cette question ? »

Interrogé en conférence de presse par Dominique Séverac sur le début de match réussi de l’AC Milan, et l’ouverture du score de Kylian Mbappé qui avait permis au PSG de souffler, Luis Enrique a ouvertement félicité le journaliste du Parisien pour sa réflexion. « Qui a posé cette question ? Bravo ! », a lancé le technicien espagnol après que Dominique Séverac ait levé la main. « Les 20-25 premières minutes ont été en faveur de Milan, sans aucun doute. Ils nous ont bien pressés, nous avons fait beaucoup d’erreurs en défense et dans nos sorties du ballon. Ça a généré un manque de confiance qui nous a beaucoup pesé au début du match. Le but de Kylian (Mbappé) nous a tranquillisé et nous avons mieux géré la suite de la première période, mais pas mieux que Milan néanmoins », a poursuivi Luis Enrique.

« Nous avons été une équipe différente en seconde période »