Mercato : Le PSG a recruté une future «star» !

Pierrick Levallet

Le PSG a mis le feu au mercato cet été. Le club de la capitale s’est attaché les services d’une bonne dizaine de joueurs pour se renforcer, dont ceux de Kang-In Lee. Du haut de ses 22 ans, le Coréen est déjà très apprécié par les supporters parisiens. Le milieu offensif a d’ailleurs vu sa cote de popularité grimper en flèche en Corée du Sud depuis son transfert au PSG.

La signature de Kang-In Lee au PSG «nourrit l'orgueil de tous» en Corée du Sud

« La fierté nationale est une notion essentielle en Corée du Sud et la signature d'un de nos joueurs dans un club à la dimension aussi planétaire que le PSG est si rare qu'elle nourrit l'orgueil de tous. Même les non-fans de foot ont envie de porter un maillot floqué Lee Kang-in » a indiqué Lee Si-jin dans des propos rapportés par L’Equipe .

«Ce sera lui la prochaine star du football coréen»