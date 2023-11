Une signature est révélée, coup de théâtre pour l'avenir de Zidane ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La presse brésilienne a lâché une bombe ces dernières heures. Selon certaines sources, Carlo Ancelotti aurait donné son accord à la Fédération brésilienne de football pour prendre en main la sélection en fin d'année. Si ce départ se confirme, cela pourrait relancer les rumeurs sur un possible retour de Zinédine Zidane au Real Madrid.

Carlo Ancelotti est agacé. Surtout lorsque les journalistes le questionnent sur son avenir au Real Madrid et sur un possible départ au Brésil à la fin de la saison. « Je suis toujours là. Il y a beaucoup de rumeurs, mais je pense que tout sera bientôt clarifié. Évidemment, comme je l’ai dit à maintes reprises, je suis très heureux au Real Madrid, et je m’arrête d’en parler » avait confié le technicien italien en octobre dernier, refusant d'en dire plus. Mais ce lundi, certains médias brésiliens annoncent qu'Ancelotti aurait déjà signé un contrat avec la CFB.

Ancelotti aurait signé son contrat

« Cette nouvelle en provenance d'Espagne est merveilleuse. Un jour, il renouvelle pour deux ans (avec Madrid), le lendemain il vient au Brésil, le troisième jour, lors d'un événement, il reçoit des félicitations et on lui souhaite bonne chance. Les Espagnols se battent tous les jours avec des informations contradictoires. Le Real Madrid joue avec cela tout le temps. Mais il n'y a aucun risque. Tout est calme, c'est signé dans le contrat, sur le papier » a déclaré Renato Mauricio Prado, journaliste pou r UOL Esporte, dans des propos rapportés par El Desmarque.

Zidane cité pour sa succession

En cas de départ, qui pourrait bien remplacer Ancelotti sur le banc du Real Madrid ? En Espagne, Xabi Alonso, actuellement à la tête du Bayer Leverkusen, est annoncé comme le grand favori. Mais certains médias évoquent, aussi, un possible retour de Zinédine Zidane, libre de tout contrat depuis mai 2021. Nul doute que les rumeurs devraient s'intensifier si le départ d'Ancelotti se confirme.