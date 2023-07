Mercato : Le FC Nantes s'active sur trois transferts !

Jean de Teyssière

Sauvé in extremis d'une terrible descente en Ligue 2, le FC Nantes peut maintenant préparer son mercato pour la saison prochaine. Au-delà des départs, comme Ludovic Blas, les Nantais seraient sur la piste de trois joueurs pour renforcer l'effectif. Des pistes plus ou moins faisables comme Franck Honorat, dont l'arrivée semble difficile, au contraire du Lillois et international turc : Yusuf Yazici.

Le FC Nantes prépare la saison prochaine et espère ne pas revivre une saison où le maintien s'obtient à la dernière journée. Les Nantais ont plusieurs pistes, notamment en attaque même si la plupart semblent déjà s'éloigner. Mais le départ de Ludovic Blas et le possible d'Andy Delort rendent obligatoires l'arrivée de renforts offensifs sur les rives de la Loire.

Honorat et Baldé, c'est compliqué

Au regard des postes recherchés par le FC Nantes, une chose saute aux yeux : les Nantais veulent à tout prix se renforcer offensivement. Pour le moment, cela semble compliqué notamment pour deux pistes, selon L'Equipe . Le Brestois Franck Honorat fait partie des pistes potentielles du FC Nantes mais le Français privilégierait un départ à l'étranger, notamment en Allemagne. L'autre piste mène à l'attaquant de Troyes : Mama Baldé. Mais le prix demandé (10M€), serait trop élevé pour le FC Nantes. D'autant plus que le FC Nantes comporte beaucoup d'internationaux africains (Simon, Castelletto, Hadjam, Moutoussamy, Mohamed et Ganago) et que la CAN qui se jouera en janvier prochain les amputera de nombreux éléments.

Yazici, piste la plus probable ?