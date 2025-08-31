Mercato : Le double transfert qui va mettre le feu au PSG !

Alexis Brunet

Avant la fin du mercato, le PSG compte bien se séparer de certains éléments. C’est notamment le cas de Gianluigi Donnarumma et de Marco Asensio qui ne sont pas dans les plans de Luis Enrique. Cela tombe bien, les deux joueurs pourraient aller voir ailleurs très prochainement. Fenerbahçe s’intéresse à l’Espagnol et pourrait également débloquer le transfert de l’Italien. Explication.

Contrairement à l’OM qui s’active encore de toutes parts pour essayer de recruter certains joueurs, le mercato du PSG est lui fini. Du moins, le club de la capitale ne souhaite plus recruter, mais certaines ventes pourraient intervenir avant lundi 20H. En effet, les dirigeants parisiens tentent de se débarrasser de certains joueurs sur lesquels Luis Enrique ne compte plus.

Asensio se rapproche d’un départ D’après les informations de Foot Mercato, le PSG pourrait bien se séparer d’un joueur très prochainement. Un temps intéressé au début du mercato, Fenerbahçe aurait décidé de repasser à l’offensive pour s’offrir Marco Asensio. Des négociations auraient lieu en ce moment notamment grâce à l’agent Jorge Mendes.