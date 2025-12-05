Mercato : Le coup de tonnerre qui va régaler le PSG ?

Pierrick Levallet

Le PSG va voir un dossier lui filer entre les doigts sur le mercato. Depuis quelques temps, le club de la capitale suit avec attention la situation de Dayot Upamecano. Son contrat au Bayern Munich expire en juin prochain. Mais le club bavarois souhaite voir l’international français prolonger. Et les pensionnaires de la Bundesliga semblent toucher au but.

Upamecano va prolonger au Bayern Munich D’après les informations de Christian Falk, ce ne serait plus qu’une question de temps avant que Dayot Upamecano n’étende son engagement au Bayern Munich. Le défenseur central de 27 ans se sentirait à l’aise sous les ordres de Vincent Kompany et voudrait ainsi poursuivre l’aventure en Bavière.