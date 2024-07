Mercato : Le clan Mbappé recale encore le PSG ?

Thomas Bourseau

Le feuilleton Kylian Mbappé a pendant des années animé les mercato du PSG et ce fut encore le cas en 2023 après sa décision de ne pas activer la clause pour prolonger son contrat. Les intérêts de Rayan Cherki sont gérés par Fayza Lamari, mère et représentante de Kylian Mbappé. Cette dernière aurait une nouvelle fois dit non au PSG au sujet de Cherki.

Rayan Cherki est destiné à quitter son club formateur d’ici la clôture du mercato estival programmée au 30 août prochain sur le territoire français. En effet, il a fait toutes ses classes à l’OL tout en sautant dans le grand bain du monde professionnel en 2019 et le clap de fin est imminent. Sous contrat juin 2025, l’international espoir français qui va disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024 avec Thierry Henry semble depuis un moment savoir de quoi son avenir sera fait et surtout, qu'il s'écrira loin de l'OL...

L’équipe de France olympique a vendu la mèche pour Cherki ?

En effet, le 3 juillet dernier, la Fédération française de football publiait une vidéo sur X par le biais de laquelle on témoignait de l’agilité de Rayan Cherki devant le but qui enchaînait les frappes finissant au fond des filets. Pendant la vidéo en question, on peut entendre un « Il faudra cadrer comme ça à Dortmund ». La mèche est donc vendue depuis quelques jours puisque le Borussia Dortmund semble avoir doublé le PSG dans la course à la signature de Cherki dont l’OL ne veut plus comme le10sport.com vous l’affirmait le 21 juin dernier.

Rayan Cherki imite Kylian Mbappé et dit non au PSG !

Représenté par Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé qui gère ses intérêts, Rayan Cherki aurait pris la décision de snober le PSG d’après Sky Deutschland. Si l’on en croit le média allemand, la volonté première de Cherki serait de rejoindre le Borussia Dortmund et non le PSG quand bien même aucune visite médicale ne soit planifiée à l’instant T par le club bavarois. Et pour cause, il faut toujours que les derniers détails de l’opération soient convenues entre l’OL et le Borussia Dortmund. Quoi qu’il advienne, le clan Mbappé semble donc avoir recalé une seconde fois le PSG après le cas Kylian Mbappé qui a refusé de prolonger son contrat pour s’en aller au Real Madrid.