Mercato : Le clan Guendouzi contrarie les plans de l'OM

Arnaud De Kanel

Après avoir enchainé les recrues, l'OM s'est calmé et cherche à vendre avant de signer de nouveaux joueurs. Loin d'être indispensable pour Marcelino, Matteo Guendouzi est poussé vers la sortie par Pablo Longoria mais les agents du vice-champion du monde pourraient plomber ce transfert. Explications

Rapidement devenu un titulaire indiscutable pendant le règne de Jorge Sampaoli, Matteo Guendouzi a été déclassé avec Igor Tudor et Marcelino ne compte pas beaucoup plus sur lui. Le coach espagnol mise sur une doublette composée de Jordan Veretout et de Geoffrey Kondogbia avec Valentin Rongier en remplaçant de luxe. L'OM met donc tout en œuvre pour faire partir Guendouzi mais l'ancien Gunners ne se presse pas.

Guendouzi se sent bien à l'OM

Tout d'abord, Matteo Guendouzi serait d'avis à disputer une troisième saison avec l'OM d'après les informations de L'Equipe . Il a sans aucun doute fait passer le message à ses agents car les prétendants ne se bousculent pas.

Toujours pas d'offre