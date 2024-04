Mercato : Le boss de l’OM a choisi «un bon coach», c’est validé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Elu à la présidence de l'OM en mars 2021, Pablo Longoria avait opéré un choix fort en nommant Jorge Sampaoli sur le banc marseillais. Une association qui n'aura duré qu'un an, qui n'aura pas été parfaite, mais qui aura marqué l'histoire récente de la formation phocéenne. Au micro de RMC, Jérôme Rothen a salué l'audace du responsable espagnol.

Arrivé en tant que head of football à l'OM, Pablo Longoria est parvenu à convaincre Frank McCourt de le nommer à la présidence du club en mars 2021. Dans le même temps, la formation marseillaise annonçait l'arrivée sur le banc de Jorge Sampaoli, ancien sélectionneur de l'Argentine. Le technicien réussira à se qualifier pour la Ligue des champions. Mais en désaccord avec Longoria, Sampaoli avait décidé de claquer la porte avant le début de la saison.

Le choix Sampaoli est validé

Au micro de RMC, Jérôme Rothen a salué la nomination de Sampaoli, deux ans après son départ de l'OM. « Quand il est arrivé, il a eu cette idée de nommer un entraîneur comme Jorge Sampaoli, qui est un bon coach. Ce n’est pas parce qu’on l’a reçu en interview que je dis ça, mais c’est un coach qui a des références, qui a gagné. Tu prends ce genre d’entraîneurs, qui a envie d’apporter des choses. Après peut-être qu’il s’est trompé à cette époque parce qu’il nous a vendu Pau Lopez comme le futur grand entraîneur de l’OM. Et je suis sceptique » a confié l'ancien joueur du PSG.

« Longoria a été dans la logique de son entraîneur »