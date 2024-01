Mercato - OM : Les demandes hallucinantes de Sampaoli à Marseille

Axel Cornic

Dans les colonnes de L’Equipe, Jorge Sampaoli est revenu ce mercredi sur son départ de l’Olympique de Marseille en juillet 2022, évoquant notamment de divergences sur le projet. Pourtant, des nouvelles informations viennent apporter une lumière différente sur ce dossier, avec notamment des demandes assez incroyables faites par le technicien argentin à sa direction.

De par sa personnalité et sa vision du football, Jorge Sampaoli semblait être le choix parfait pour l’OM. Il ne sera toutefois resté qu’une saison et demie avant de claquer la porte lors de l’été 2022, notamment à cause de désaccords profonds avec la direction.

« Je disais seulement que, vu le niveau d'exigence du public de l'OM, il fallait être à la hauteur »

Lors d’un entretien accordé à L’Equipe , Sampaoli a notamment démenti que son départ était lié à des désaccords sur le mercato. « Non, non, ce sont des noms... Évidemment que ces noms font envie, mais non » a expliqué l’Argentin, alors que des noms comme celui d’Antoine Griezmann étaient liés à l’OM à l’époque. « Moi, je disais seulement que, vu le niveau d'exigence du public de l'OM, il fallait être à la hauteur. Je ne voulais pas retrouver le banc pour être à nouveau le vice-champion du PSG ».

David Luiz, Marcelo... et Gareth Bale ?