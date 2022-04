Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Le Barça laisse le champ libre au PSG pour Haaland !

Publié le 3 avril 2022 à 4h45 par A.M.

De nouveau invité à commenter la piste menant à Erling Haaland, Joan Laporta confirme que ce dossier semble trop onéreux pour les finances du FC Barcelone.

L'été prochain, Erling Haaland sera l'un des joueurs les plus convoités du marché. Et pour cause, son départ du Borussia Dortmund semble acté et les plus grands clubs européens sont sur le coup à l'image du PSG, du Real Madrid, de Manchester City ou encore du FC Barcelone. Toutefois, alors que l'international norvégien semblait être la grande priorité du club catalan, Joan Laporta craint que ce dossier soit inabordable sur le plan économique.

Haaland trop cher pour le Barça ?