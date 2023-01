Mercato : L'ASSE s'attaque à un nouveau chantier XXL, ça tourne au fiasco

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après les arrivées, place aux départs. L'ASSE doit dégraisser son effectif pour renflouer ses caisses, et ainsi poursuivre son recrutement hivernal. Mais le club stéphanois rencontrerait toutes les peines du monde. Les joueurs poussés vers le départ sont, soit peu sollicités, soit désireux de poursuivre leur aventure à Saint-Etienne.

L'ASSE n'en a pas terminé. Malgré les arrivées de Gaëtan Charbonnier, Dennis Appiah et Gautier Larsonneur, Loïc Perrin n'est pas rassasié. « On ne s’est pas fixé un nombre de recrues. On verra en fonction des possibilités et j’espère qu’on arrivera à recruter des joueurs le plus rapidement possible, et pourquoi pas avant Niort (le 16 janvier) » a déclaré le coordinateur sportif des Verts. Le club aimerait recruter un piston gauche, un défenseur central et cible aussi Irvin Cardona (Brest).

L’ASSE se fait recaler sur le mercato https://t.co/4WnDpbCCOE pic.twitter.com/zfpmioShyU — le10sport (@le10sport) January 8, 2023

L'ASSE veut vendre

Mais avant de poursuivre son recrutement, l'ASSE doit vendre. Dans les prochaines semaines, les dirigeants stéphanois vont s'atteler à dégraisser le groupe de Laurent Batlles. De nombreux joueurs sont poussés vers la sortie comme le confirme But Football Club ce samedi. Mais peu parviennent à convaincre sur le mercato.

Aucun joueur ne semble proche d'un départ

Barré par Gautier Larsonneur, Etienne Green n'aurait fait l'objet que de prises de renseignements ces dernières semaines, mais aucune offre ne serait arrivée sur la table des responsables. Son concurrent Matthieu Dreyer ne sera pas, non plus, pas retenu en cas de bonne proposition. Saïdou Sow, Mickaël Nadé, Sergi Palencia, Charles Abi ou encore Ibrahima Wadji sont également poussés vers la sortie, mais ils n'attirent pas les foules.

Krasso refuse de quitter l'ASSE