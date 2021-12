Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato : L'AS Monaco boucle un transfert !

Publié le 27 décembre 2021 à 15h33 par La rédaction mis à jour le 27 décembre 2021 à 15h34

Comme révélé par le10sport.com, l'AS Monaco va bel et bien boucler le transfert de Vanderson qui débarque en provenance de Gremio.