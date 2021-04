Foot - Mercato - Rennes

Mercato : L'appel du pied de Nzonzi à Rennes !

Publié le 11 avril 2021 à 8h47 par La rédaction

Prêté par l'AS Roma au Stade Rennais, Steven N'Zonzi se verrait bien rester au sein du club breton alors que son contrat chez les Giallorossi s'achève en 2022.