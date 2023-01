Mercato : La vérité éclate pour l’avenir de Cristiano Ronaldo

Libéré par Manchester United à la fin du mois de novembre, Cristiano Ronaldo a trouvé son nouveau club. Le quintuple Ballon d’Or s’est engagé jusqu’en 2025 avec Al-Nassr, en Arabie Saoudite. En revanche, il ne disposerait pas de clause pour rejoindre Newcastle en cas de qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

Alors qu’il était sans club depuis le 22 novembre dernier et la résiliation de son contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo s’est engagé en faveur d’Al-Nassr. Le quintuple Ballon d’Or a signé un bail de deux ans et demi, jusqu’en 2025 avec le club saoudien, entraîné par Rudi Garcia.

Mais Cristiano Ronaldo aurait toujours l’ambition de revenir en Europe, notamment afin de disputer la Ligue des champions, sa compétition favorite. Dans cette optique, Marca indiquait qu’il disposerait d'une clause afin de rejoindre Newcastle en fin de saison, si jamais les Magpies parviennent à se qualifier pour la prochaine édition de la C1.

🚨❌ There is no clause in favor of #Newcastle in the contract between Cristiano #Ronaldo and #AlNasr 🇸🇦. 🐓⚽ #NUFC #Transfers pic.twitter.com/lK64yB0HZO