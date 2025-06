Mercato : La prochaine signature du PSG confirmée !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Apparu à 20 reprises en Ligue 1 cette saison, Senny Mayulu devrait avoir encore plus d’importance au PSG la saison prochaine. Luis Enrique apprécie beaucoup le milieu de terrain âgé de 19 ans, sur qui le club de la capitale compte à l'avenir. En ce sens, Luis Campos devrait très bientôt lui proposer une prolongation de contrat.

Deux semaines après sa victoire en finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan (5-0), le PSG a enchaîné avec un nouveau large succès dimanche pour son entrée en lice en Coupe du monde des clubs face à l’Atlético Madrid (4-0). Deux matchs lors desquels Senny Mayulu est entré en cours de jeu et a été buteur.

Bientôt une prolongation de contrat pour Mayulu Comme indiqué par RMC Sport, le milieu de terrain âgé de 19 ans aura encore plus d’importance dans la rotation du PSG la saison prochaine. Le club de la capitale souhaite lui laisser de la place pour jouer et en ce sens, aucune recrue ne devrait arriver dans l’entrejeu cet été, à moins d’un départ. L’intention de la direction parisienne est même de prolonger Senny Mayulu, actuellement sous contrat jusqu’en juin 2027, ce que confirme Le Parisien. Luis Enrique l’apprécie beaucoup, aussi bien pour ses qualités et sa polyvalence que pour sa personnalité, et Luis Campos devrait très bientôt entamer des démarches afin d’étendre le bail du Titi parisien.