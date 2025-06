Coup de foudre avec Luis Enrique, signature imminente au PSG ?

Avec l’arrivée de Luis Enrique au PSG, de nombreux jeunes ont la possibilité d’avoir beaucoup de temps de jeu. C’est notamment le cas de Senny Mayulu, qui est très apprécié par le technicien espagnol et qui a notamment marqué en finale de la Ligue des champions. Le Français devrait d’ailleurs se voir offrir une prolongation de contrat prochainement.

Le PSG n’est pas redescendu de son nuage. Après sa victoire 5-0 en finale de la Ligue des champions contre l’ Inter Milan , le club de la capitale a corrigé l’ Atlético de Madrid pour son premier match dans la Coupe du monde des clubs , en s’imposant 4-0. Le champion de France a pu compter sur un Vitinha étincelant, mais également sur Senny Mayulu , Fabian Ruiz et Kang-in Lee , tous buteurs.

Senny Mayulu ne s’arrête pas

Comme lors de la finale de la Ligue des champions, Senny Mayulu a donc une nouvelle fois été buteur. Le jeune Français continue de progresser au sein du club de la capitale et il est très apprécié par Luis Enrique qui n’hésite pas à lui donner souvent du temps de jeu. Avec Warren Zaïre-Emery, le milieu offensif est l’un des symboles de la formation du PSG. Cette saison il a déjà pris part à 1000 minutes pour six buts et trois passes décisives.