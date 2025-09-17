Mercato : La prochaine signature du PSG annoncée en direct !

Depuis quelque temps maintenant, Bradley Barcola s’est imposé comme l’un des joueurs majeurs du PSG. Cette saison, l’attaquant a déjà inscrit trois buts en Ligue 1 et il est très apprécié par Luis Enrique. D’après Jérôme Rothen, les dirigeants parisiens vont d’ailleurs tout faire pour tenter de prolonger son contrat qui arrive à échéance en juin 2028.
Dimanche dernier, le PSG recevait le RC Lens au Parc des princes. Privé d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, le club de la capitale s’en est remis à Bradley Barcola pour s’offrir les trois points face à l’équipe de Pierre Sage. Très en forme en ce début de saison, l’attaquant parisien a inscrit un doublé grâce à deux jolies frappes de loin.
« Je pense que le club va tout faire pour le prolonger »
Bradley Barcola brille donc en ce début de saison avec déjà trois buts en Ligue 1, mais déjà l’année dernière il avait été l’un des meilleurs Parisiens. Selon Jérôme Rothen, qui s’est exprimé en direct sur RMC, le PSG va donc tout faire pour tenter de prolonger le joueur de 23 ans. « L’objectif est très clair : ils veulent les meilleurs jeunes joueurs français. C’est plus un jeune joueur maintenant, il a 23 ans. Je pense que le club va tout faire pour le prolonger. Ils aiment la mentalité qu’il a et de toute façon dans un groupe il vaut mieux avoir des joueurs moins casse-bonbon que certains. Il en faut, mais pas trop. Lui, il ne fait pas partie de cette catégorie-là. Je pense que c’est facile au quotidien de vivre avec Bradley et avec les qualités qu’il a, ils vont tout faire pour le garder. »
Barcola a été décisif 42 fois la saison dernière
Avec ses trois buts en Ligue 1, Bradley Barcola fait partie des meilleurs buteurs du championnat. Le joueur du PSG est parti sur de très bonnes bases, mais parviendra-t-il à faire mieux que la saison dernière ? Particulièrement efficace, l’ancien Lyonnais avait trouvé le chemin des filets à 21 reprises, tout en délivrant 21 passes décisives. En tout cas, le club de la capitale ne demande que ça.