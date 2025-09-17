Mercato : La prochaine signature du PSG annoncée en direct !

Alexis Brunet

Depuis quelque temps maintenant, Bradley Barcola s’est imposé comme l’un des joueurs majeurs du PSG. Cette saison, l’attaquant a déjà inscrit trois buts en Ligue 1 et il est très apprécié par Luis Enrique. D’après Jérôme Rothen, les dirigeants parisiens vont d’ailleurs tout faire pour tenter de prolonger son contrat qui arrive à échéance en juin 2028.

Dimanche dernier, le PSG recevait le RC Lens au Parc des princes. Privé d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, le club de la capitale s’en est remis à Bradley Barcola pour s’offrir les trois points face à l’équipe de Pierre Sage. Très en forme en ce début de saison, l’attaquant parisien a inscrit un doublé grâce à deux jolies frappes de loin.

« Je pense que le club va tout faire pour le prolonger » Bradley Barcola brille donc en ce début de saison avec déjà trois buts en Ligue 1, mais déjà l’année dernière il avait été l’un des meilleurs Parisiens. Selon Jérôme Rothen, qui s’est exprimé en direct sur RMC, le PSG va donc tout faire pour tenter de prolonger le joueur de 23 ans. « L’objectif est très clair : ils veulent les meilleurs jeunes joueurs français. C’est plus un jeune joueur maintenant, il a 23 ans. Je pense que le club va tout faire pour le prolonger. Ils aiment la mentalité qu’il a et de toute façon dans un groupe il vaut mieux avoir des joueurs moins casse-bonbon que certains. Il en faut, mais pas trop. Lui, il ne fait pas partie de cette catégorie-là. Je pense que c’est facile au quotidien de vivre avec Bradley et avec les qualités qu’il a, ils vont tout faire pour le garder. »