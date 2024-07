Mercato : L’OM refuse 3,5M€, une nouvelle offre arrive ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Désormais entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi pourrait effectuer un certain ménage au sein de l’effectif olympien. L’Italien pourrait inviter plusieurs joueurs à aller voir ailleurs et cela pourrait notamment être le cas de Jonathan Clauss. Actuellement en vacances, l’international français, qui n’a plus qu’un an de contrat à l’OM, pourrait s’en aller dans les semaines à venir. Et pour Clauss, l’avenir pourrait s’écrire à l’OGC Nice avec Franck Haise.

« Si tout le monde y trouve son compte, que l’OM soit content, que moi je sois content, alors on se séparera. Mais si l’OM n’y trouve pas son compte, ils ne me vendront pas. Si moi je ne trouve pas mon compte dans un autre projet, je ne partirai pas ». Avant l’Euro, Jonathan Clauss avait annoncé la couleur pour son avenir. N’ayant plus qu’un an de contrat à l’OM, le latéral droit français fait partie des potentiels candidats à un départ cet été. Encore faut-il trouver preneur pour Clauss. Cela pourrait être le cas de l’OGC Nice où on retrouve Franck Haise, ancien entraîneur du Marseillais au RC Lens.

Nice a proposé 3,5M€

Ce mercredi, Le Parisien a fait un point concernant l’avenir de Jonathan Clauss. On y apprend notamment l’existence de discussions avec l’Atlético de Madrid jusqu’à très récemment. De même, Naples se serait aussi positionné, mais sans faire d’offre pour le joueur de l’OM. Ce qui ne serait en revanche pas le cas de l’OGC Nice. Les Aiglons auraient fait une première proposition de l’ordre de 3,5M€. Pas assez aux yeux de l’OM.

Les discussions progressent pour le transfert de Clauss

Malgré cet échec, l’OGC Nice ne lâcherait pas l’affaire pour le transfert de Jonathan Clauss. En effet, le quotidien précise que discussions auraient repris entre les Aiglons et l’OM et visiblement, cela avancerait dans le bon sens. A voir également si Clauss sera emballé à l’idée de rejoindre Nice. Pour le moment, il n’y aurait pas encore eu de discussion entre l’international français et Franck Haise, son ancien entraîneur au RC Lens. Se laissera-t-il tenter par des retrouvailles ? Un contrat de 3 ans plus une année en option attendrait Jonathan Clauss.