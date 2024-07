Mercato : L’OM lâche un coup de pression à ses cracks

Arnaud De Kanel

Vainqueur de la Gambardella cette année, l’OM compte de véritables phénomènes dans ses catégories de jeunes. Et pour une fois, le club phocéen est prêt à leur donner une chance. D’ailleurs, les dirigeants marseillais aimeraient faire signer Darryl Bakola, Enzo Sternal et Yanis Sellami. Les trois pépites doivent donner leur réponse avant début août, sous peine de jouer avec les U19.

L’OM fait peau neuve. Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi, beaucoup de choses vont changer. L’entraineur italien promet notamment de miser sur les jeunes. « Evidemment qu'on aura besoin des jeunes. Je suis habitué à faire donner du temps de jeu aux joueurs. Ce n'est pas un problème pour moi de lancer des jeunes s'ils ont le talent suffisant », confiait-il mardi lors de sa présentation. De Zerbi est droit dans ses bottes et il compte d’ailleurs sur Darryl Bakola, Enzo Sternal et Yanis Sellami aux entrainements.

Le coup de pression de l'OM

D’ailleurs, l’OM veut sécuriser l’avenir de ses trois pépites. Mercredi dernier, les dirigeants se sont entretenus avec chacun d’entre-eux, sans leurs agents, afin de connaitre leurs réelles motivations selon La Provence. Le club phocéen attend une réponse avant début août. Si elle ne vient pas, ils seront alors renvoyés en U19 avec Christian Bracconi. L’OM se veut ferme.

«C’est problématique de se retrouver en fin de bail dans un an»

« Ce n’est pas un ultimatum. On leur a rappelé que c’était une grande marque de confiance d’avoir été retenu dans le groupe pro pour la reprise. Ils sont à l’OM, sous les ordres de Roberto De Zerbi, c’est un privilège… Après on ne peut pas fermer les yeux sur leur situation contractuelle. C’est problématique de se retrouver en fin de bail dans un an. On veut être fixé sur ceux qui désirent se projeter à Marseille, et les autres », confie un membre de l'OM au journal La Provence. Le décor est planté.