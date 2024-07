Mercato : Kolo Muani va envoyer un gros buteur au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 90M€ l’été dernier, Randal Kolo Muani n’a jamais réussi à réellement convaincre depuis son arrivée au PSG. Et malgré son but contre l’Espagne en demi-finale, l’ancien Nantais n’a pas non plus brillé à l’Euro. Et pourtant, il conserverait une certaine cote sur le marché puisque Naples s’intéresserait à lui, ce qui pourrait d’ailleurs envoyer Victor Osimhen au PSG.

Le mercato du PSG n’a pas encore totalement démarré, mais à l’approche de la fin de l’Euro, dont l’équipe de France a été éliminée en demi-finale par l’Espagne, tout devrait s’accélérer, à commencer par la succession de Kylian Mbappé au sein d’un secteur offensif où de nombreux mouvements sont attendus. Plusieurs pistes circulent, mais du côté des départs aussi cela pourrait bouger, et Randal Kolo Muani pourrait bien être concerné.

Kolo Muani sur le départ ?

En effet, selon les informations de Gianluca Di Marzio, Naples s’intéresse à l’attaquant recruté pour 90M€ l’été dernier. S’il sort d’une saison plus que décevante, Randal Kolo Muani garde une belle cote sur le marché. Notamment du côté du Napoli, qui cherche donc à densifier son secteur offensif. Artem Dovbyk, le buteur de Gérone, serait également ciblé.

Le départ de Kolo Muani pourrait envoyer Osimhen au PSG

Et toujours d’après le journaliste de Sky Italia, un éventuel transfert de Randal Kolo Muani vers Naples pourrait envoyer Victor Osimhen… au PSG ! En effet, l’ancien Nantais serait vu comme le successeur du Nigérian, dont le départ est régulièrement évoqué ces dernières semaines. Le PSG serait même désormais idéalement placé pour recruter l’ex-buteur du LOSC.