PSG : Kolo Muani interpelle Luis Enrique

La rédaction

L’équipe de France s’apprête à disputer une demi-finale d’Euro. Qualifiés pour le dernier carré de la compétition après leur victoire contre le Portugal, les Bleus feront face à un sacré défi ce mardi. L’un des hommes qui pourrait être titularisé par Didier Deschamps sur le front de l’attaque se nomme Randal Kolo Muani. Le joueur du PSG s’est d’ailleurs exprimé sur le sélectionneur, mais aussi l’entraîneur de son club.

Qualifiée pour les demi-finales de l’Euro, l’équipe de France aura besoin d’une attaque retrouvée pour venir à bout de l’Espagne ce mardi. C’est peu de le dire, le secteur offensif des Bleus est aux aboies depuis le début de la compétition. N’étant pas parvenus à inscrire le moindre de but dans le jeu depuis leur entrée en lice, les Tricolores sont particulièrement attendus devant les cages adverses. Randal Kolo Muani, dont l’entrée avait été décisive contre la Belgique en huitièmes de finale, a livré quelques mots sur Didier Deschamps, ainsi que sur Luis Enrique, son coach au PSG.

Mercato : Il refuse de signer au PSG ! https://t.co/0EwUuFGnVb pic.twitter.com/m5XBjk1LPV — le10sport (@le10sport) July 7, 2024

«Avec Luis Enrique, on a une très bonne connexion»

Présent en conférence de presse ce dimanche, Randal Kolo Muani a été interrogé sur la relation qu’il entretien avec Didier Deschamps. Et le joueur du PSG a affirmé avoir un lien positif avec le sélectionneur, mais également avec Luis Enrique, son entraineur au PSG : « Didier Deschamps ? Je ne dirais pas que c'est le seul coach qui me comprend, vu que ça se passait très très bien avec Kombouaré et avec le coach Luis Enrique aussi, on a une très bonne connexion »

«Je suis plus à l'aise quand je suis avec deux attaquants»