Real Madrid : Catastrophe pour Mbappé après l’Euro 2024 ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé vit décidément un Euro 2024 très compliqué. Même si l'équipe de France est qualifiée pour les demi-finales de la compétition, le capitaine des Bleus déçoit. Le Real Madrid suivrait ses performances de près et redouterait ainsi une catastrophe pour sa nouvelle star si jamais elle ne parvient pas à redresser la barre.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a été officialisé comme nouveau joueur du Real Madrid avant le début de l’Euro 2024. Mais depuis, rien ne va plus pour le natif de Bondy. L’international français est à la peine avec les Bleus. Il n’a inscrit qu’un seul but, sur penalty contre la Pologne, lors de cet Euro 2024. Et cela ne plaît pas vraiment à la Casa Blanca .

Mbappé : C’est la panique en Espagne ! https://t.co/Sy461kZMJz pic.twitter.com/RwPUObDuqN — le10sport (@le10sport) July 7, 2024

Le Real Madrid redoute un fiasco avec Mbappé

Comme le rapporte MARCA , Kylian Mbappé fait plutôt pâle figure dans cet Euro 2024. Le capitaine de l’équipe de France est très loin des standards auxquels il a habitué les supporters ces dernières années. S’il ne redresse pas la barre rapidement, le champion du monde 2018 court droit vers la catastrophe au Real Madrid. Les Merengue redouteraient d’ailleurs cela.

La catastrophe Hazard encore en mémoire

Il faut dire que la dernière star de cette ampleur recrutée par le Real Madrid n’avait pas vraiment eu l’apport escompté. Recruté pour 115M€, Eden Hazard avait vu son aventure madrilène virer au cauchemar. Le Belge avait finir par devenir un indésirable. Poussé vers la sortie à l’été 2023, il avait ensuite pris sa retraite en octobre de la même année. Le Real Madrid veut éviter un tel fiasco avec Kylian Mbappé.