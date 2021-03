Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Zidane pourrait tout changer pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 10 mars 2021 à 20h30 par A.C.

Les routes de Zinedine Zidane et de Cristiano Ronaldo pourraient une nouvelle fois se croiser dans un avenir proche.

Arrivé à la Juventus pour remporter la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo a une nouvelle fois échoué. Après une défaite à l’aller (2-1), les Bianconeri n’ont en effet pas pu inverser la tendance lors du huitième de finale retour ce mardi (3-2). Pire encore, Cristiano Ronaldo a été tout simplement transparent. Alors que normalement il fait la Une des quotidiens italiens pour ses exploits, la star de la Juventus est très critiquée. Il Corriere dello Sport titre même « La Juventus trahi par Ronaldo », reflétant l’humeur générale en Italie après cet énième échec en Ligue des Champions. Désormais, un départ de Cristiano Ronaldo à la fin de la saison semble très probable. Cela serait une véritable bouffée d’air pour les comptes de la Juventus, mais permettrait également à Andrea Pirlo d’installer une toute nouvelle génération pour son projet.

Zidane à Turin pour remplacer Pirlo...

Mais si la Juventus faisait le choix inverse ? En Italie, on explique en effet que c’est Andrea Pirlo qui pourrait quitter le club turinois et non Cristiano Ronaldo. Novice, l’ancien milieu de terrain serait jugé pas au niveau des ambitions bianconere. Surtout qu’à en croire Tancredi Palmieri, les dirigeants auraient déjà un remplaçant ! Il s’agirait selon le journaliste de TMW de Zinedine Zidane, qui a porté les couleurs de la Juventus en tant que joueur, y remportant notamment un Ballon d’Or 1998. Lui aussi est menacé du côté du Real Madrid et il n’a jamais fermé la porte à un retour à la Juventus.

Et pour relancer Cristiano Ronaldo ?