Mercato - Juventus : Le départ de Cristiano Ronaldo déjà programmé ?

Publié le 30 avril 2020 à 14h30 par Th.B.

Sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo ne devrait pas quitter la Vieille Dame à l’intersaison, mais l’été prochain dans le cadre d’une grosse refonte d’effectif.

Arrivé en grande pompe à l’été 2018, Cristiano Ronaldo a tout de suite connu le succès domestique avec la Juventus en remportant la Serie A ainsi que la Supercoupe d’Italie. Ces dernières semaines, des rumeurs de départ ont circulé alors que la Juventus devrait éprouver pour payer son salaire à cause de la crise financière engendrée par le Coronavirus et la suspension des compétitions. Néanmoins, son avenir à la Juventus serait assuré, du moins à court terme.

Cristiano Ronaldo vendu à l’été 2021 pour le projet de refonte d’effectif de la Juventus ?