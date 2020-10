Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Douglas Costa bientôt de retour au Bayern ?

Publié le 4 octobre 2020 à 20h55 par H.K. mis à jour le 4 octobre 2020 à 21h00

Pas vraiment dans les plans d’Andrea Pirlo, Douglas Costa est dans le viseur de plusieurs clubs européens. L’international brésilien serait d’ailleurs aujourd’hui tout proche d’un retour au Bayern Munich…