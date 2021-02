Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Ça se confirme sérieusement pour l’avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 6 février 2021 à 13h00 par D.M.

La Juventus aurait bien l’intention de prolonger le contrat de Cristiano Ronaldo afin d’éviter qu’il parte librement en 2022. Toutefois, l’attaquant portugais devra consentir un effort financier pour rester et allonger son bail.

Alors qu’il a fêté ce vendredi ses 36 ans, Cristiano Ronaldo continue d’être performant sous le maillot de la Juventus. L’attaquant portugais a inscrit 22 buts cette saison, toutes compétitions confondues, et se plairait à Turin. Les dirigeants italiens voudraient d'ailleurs conserver Ronaldo et auraient l’intention de lui offrir une prolongation de contrat d’un an afin d’éviter de le voir partir libre à l’issue de son contrat, en juin 2022. A en croire Sport Mediaset , le joueur ne voudrait pas quitter la Juventus et pourrait accepter la proposition de ses responsables

Ronaldo prêt à signer un dernier contrat avec la Juventus