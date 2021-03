Foot - Mercato

Mercato : Javier Pastore déjà fixé sur sa prochaine destination ?

Publié le 29 mars 2021 à 10h32 par La rédaction

Alors que son aventure avec l’AS Roma devrait prochainement se terminer, Javier Pastore devrait prendre la direction de la MLS où il serait courtisé par deux écuries.