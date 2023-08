Il va revenir à l’OM après avoir été viré ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré son statut de joueur emblématique de l’OM pendant de nombreuses années, Steve Mandanda avait été poussé vers la sortie lors du mercato estival 2022 et son contrat avait été résilié. Un projet de reconversion est pourtant dans les tuyaux pour le gardien du Stade Rennais, qui se contente de rester pour l’instant très évasif sur le sujet.

L’OM a récemment annoncé la résiliation du contrat de Dimitri Payet, mais l’été dernier, une autre légende du club phocéen avait vécu un scénario similaire : Steve Mandanda. Poussé vers la sortie par la montée en puissance de Pau Lopez, l’emblématique gardien de 38 ans avait donc été éjecté, finissant par rebondir au Stade Rennais. Pourtant, comme Payet, l’histoire de Mandanda avec l’OM n’est peut-être pas encore terminée…

Une reconversion à l’OM pour Mandanda ?

En effet, au moment d’officialiser leurs prolongations de contrat à l’été 2020, l’OM avait convenu avec Dimitri Payet et Steve Mandanda d’une possibilité de reconversion lorsque les deux internationaux tricolores décideraient de mettre un terme à leur carrière. Et malgré sa fin pour le moins compliquée avec l’OM deux ans plus tard, Mandanda n’exclut pas cette possibilité.

« C’est encore trop loin »