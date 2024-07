Mercato : Il prédit une catastrophe pour Kylian Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu’il sera présenté au Real Madrid dans moins d’une semaine, Kylian Mbappé va entamer une nouvelle vie en Espagne. Néanmoins, Daniel Riolo s’inquiète clairement de la tournure prise par la carrière de l’attaquant français qui sort d’une saison décevante au PSG et d’un Euro clairement raté sur le plan individuel avec l’équipe de France.

C'est officiel depuis environ un mois, Kylian Mbappé s'est engagé avec le Real Madrid où il sera d'ailleurs présenté la semaine prochaine. Par conséquent, il va vivre un sacré tournant dans sa carrière puisqu'il jouera pour la première fois de sa carrière à l'étranger. Il sera d'ailleurs très attendu au sein du club merengue, mais Daniel Riolo craint que cela ne se passe pas aussi bien que prévu compte tenu des récentes prestations de Kylian Mbappé avec le PSG, mais également avec l'équipe de France à l'Euro.

«Avant c’était gentil Kyky qui restait à la maison et qui regardait les matchs de football»

« Il va passer une visite médicale. Genre grand format ? Pour étudier son état de forme parce que ça va pas fort quand même. Faut trouver d’où vient le problème. Il va falloir qu’il prenne des vitamines. Il repart en vacances ? Sachant l’année qu’il a passé, vu son hygiène de vie, son train de vie quand il ne joue pas au foot… Avant c’était gentil Kyky qui restait à la maison et qui regardait les matchs de football », confie l’éditorialiste de RMC au micro de l’After Foot, avant de s’inquiéter quant au tournant que va prendre la carrière de Kylian Mbappé.

«Cela va peut-être se jouer en sa faveur car là il est sur les rails pour se blesser et finir à la Eden Hazard au Real»

« Maintenant, c’est la vie de Neymar sur les yachts, les fêtes et je n’irais pas plus loin. On sent un désamour des Français, mais il l’a bien cherché. Faut faire le point sur cette hygiène de vie qui est devenue déplorable, sur certains tests médicaux qu’on a passé sous silence. Sur ce qu’il fait, sur sa vie de footeux et ce qu’il fait de sa vie. Il a 25 ans, soit il prend le virage Neymar, Verratti, soit il prend sa chance d’être au Real Madrid, dans un club géré, contrairement au PSG. Cela va peut-être se jouer en sa faveur car là il est sur les rails pour se blesser et finir à la Eden Hazard au Real », ajoute Daniel Riolo.