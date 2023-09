Mercato : Il fait une surprenante demande à Messi pour son avenir

Thomas Bourseau

Lionel Messi l’avait annoncé avant même l’entrée en lice de l’Argentine lors du dernier Mondial : cela devait être sa dernière Coupe du monde. Que l’Albiceleste en ressorte sacrée championne ou non. Cela a été le cas et depuis, les Argentins demandent à Messi de continuer. Pour son compatriote et ancien coéquipier Javier Saviola, Messi ne doit jamais prendre sa retraite.

Le 18 décembre dernier, en remportant le seul trophée majeur qui lui faisait encore défaut malgré près de 20 ans dans le circuit, Lionel Messi a terminé le jeu grâce à la victoire de l’Argentine à la Coupe du monde. Et maintenant ? Le septuple Ballon d’or est en lice avec Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland pour en rafler un huitième.

«J'espère qu'il ne prendra jamais sa retraite de ce sport»

Du haut de ses 36 ans, Lionel Messi restera le meilleur tant qu’il continuera selon son ancien coéquipier Javier Saviola. « Messi mérite-t-il le Ballon d’or ? Tant qu'il continuera à jouer au football... ce sera compliqué pour les autres joueurs de le gagner ». Lors de la même interview pour la Cadena SER, l’ancien du FC Barcelone et de l’Albiceleste refuse de voir Lionel Messi raccrocher les crampons. «Il nous excite. Chaque fois que nous le voyons jouer, nous le ressentons, j'espère qu'il ne prendra jamais sa retraite de ce sport ».

«La Coupe du monde ? Nous voulons tous qu'il soit là»