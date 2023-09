Transferts : Échec pour Messi après le PSG, il affiche ses regrets

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Parti du Paris Saint-Germain au terme de son contrat en juin dernier, Lionel Messi aurait pu retrouver le FC Barcelone, avec qui des discussions avaient été engagées. Finalement, c’est l’Inter Miami qui a mis la main sur le champion du monde argentin, au grand dam de Javier Tebas, le président de la ligue espagnole.

« Cela aurait été le meilleur pour lui, pour moi et pour Barcelone »

Président de la Liga, Javier Tebas n’a pas caché sa déception après l’arrivée avortée de Lionel Messi au FC Barcelone. « Il n'a pas terminé sa carrière à Barcelone parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver un accord. J'aurais aimé qu'il termine sa carrière en Liga. Cela aurait été le meilleur pour lui, pour moi et pour Barcelone », a-t-il confié, dans des propos relayés par le journaliste Fabrizio Romano.

« Il manquait d’autres choses »