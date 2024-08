Mercato : Il envoie un joueur à l’ASSE et veut revenir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l’ASSE a réalisé un joli coup en bouclant le transfert de Zuriko Davitashvili en provenance des Girondins de Bordeaux. Dans ce dossier, les Verts ont notamment pu compter sur l’aide d’Adel Chedli, formé à l’ASSE et adjoint de Willy Sagnol avec la sélection géorgienne. Il a d’ailleurs ouvert la porte à un retour dans le Forez.

De retour en Ligue 1, l'ASSE peaufine son effectif et a notamment recruté Zuriko Davitashvili en provenance des Girondins de Bordeaux pour environ 6M€. Un joli coup facilité par Adel Chedli, adjoint du sélectionneur de la Géorgie Willy Sagnol. Formé à l'ASSE, il raconte la façon dont il a joué les intermédiaires dans ce dossier.

Adel Chedli a convaincu Zuriko Davitashvili...

« Je suis ravi pour Zuriko ! J’étais déjà content qu’il signe à Sainté. Je lui ai beaucoup parlé du club pendant l’Euro. J’ai eu plusieurs membres de l’ASSE qui sont venus aux renseignements. J’ai principalement échangé avec Loïc Perrin mais aussi avec le Doc, etc. Loïc et Jeff ont été très bons, il y avait des pourparlers mais Sainté n’a pas voulu déranger Zuriko pendant l’Euro. J’ai eu Loïc a plusieurs reprises concernant Zuriko, ça fait un bon moment qu’il le suivait », assure-t-il dans une interview accordée à Poteaux-carrés.com, avant d’ouvrir la porte à un retour à l’ASSE, son club formateur.

... et ouvre la porte à son retour !

« Moi mon rêve ce serait de revenir à Sainté un jour. C’est ma ville, c’est mon club de cœur même si j’ai joué 8 ans à Sochaux. Ma maison, c’est Saint-Étienne, c’est nulle part ailleurs ! J’ai un rapport très fraternel avec Sochaux mais il y a quasiment tout le monde qui a changé là-bas aussi. Mon club de cœur, ça reste l’ASSE. Quand on est en Géorgie, avec le décalage horaire, parfois il est 1h00 du matin quand on regarde les matches des Verts avec Willy ! On reste éveillés pour regarder Sainté, hein ! C’est mon club et j’espère qu’un jour j’aurai la possibilité de coacher à Saint-Étienne », ajoute Adel Chedli.