Mercato : Il annonce la fin avec Zidane !

Amadou Diawara

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid lors de l'été 2021, Zinedine Zidane rêve de prendre la succession de Didier Deschamps en équipe de France. Interrogé sur l'avenir du Ballon d'Or 98, Luis Fernandez a avoué qu'il aimerait faire partie de son staff et finir sa carrière à ses côtés.

A la fin de la saison 2020-2021, Zinedine Zidane a mis un terme à son deuxième mandat en tant qu'entraineur du Real Madrid. Alors que Didier Deschamps va céder sa place de sélectionneur de l'équipe de France le 31 juillet, le Ballon d'Or 98 rêve d'assurer sa succession.

«Ce serait un plaisir de finir ma carrière à ses côtés» Lors d'un entretien accordé à La Dépêche, Luis Fernandez a réaffirmé sa volonté de faire partie du staff de Zinedine Zidane en équipe de France. « Quand Zidane a commencé sa carrière à l’AS Cannes, il a débuté à mes côtés. J’ai beaucoup de respect pour lui et ses parents. Ils venaient voir leurs enfants jouer, posés, calmes, avec une communication remarquable. C’est ce que je dis aux parents : prenez exemple sur les parents de Zidane ! Ce que je souhaite à Zidane, c’est de devenir entraîneur de l’équipe de France s’il en a envie. Ensuite, pour moi, ce serait un plaisir de le voir à ce poste et de finir ma carrière à ses côtés en équipe de France », a confié l'ancien coach du PSG, avant d'en rajouter une couche.