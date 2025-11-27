Zidane - Marine Le Pen : Le clash pour la présidentielle !

Déjà présente au second tour des élections présidentielles de 2017, Marine Le Pen avait finalement été battue par Emmanuel Macron. Et à cette époque, son clash à distance avec un certain Zinedine Zidane avait fait parler beaucoup d’encre…
Comme ce fut déjà le cas lorsque Jean-Marie Le Pen avait atteint le deuxième tour des élections présidentielles à la surprise générale en 2002. Zinedine Zidane, qui était encore joueur à cette époque, n’avait pas hésité à prendre position contre le Front National, et la légende de l’équipe de France avait réitéré en 2017 lorsque Marine Le Pen avait s’était à son tour qualifiée pour le second tour de la présidentielle.
Zidane prend position contre Le Pen
Durant l’entre deux tours des élections en 2017, Zidane s’était publiquement opposé à la présidente du Rassemblement National : « Le message, c’est toujours le même, celui de 2002. Je suis loin de toutes ces idées-là, de ce Front national. Donc, il faut éviter au maximum ça. Les extrêmes, ce n’est jamais bon », avait lâché l’ancien entraîneur du Real Madrid. Et Marine Le Pen avait répondu à ce clash à distance.
« Avec ce qu’il gagne, je comprends qu’il vote Macron »
Au micro de BFM, elle avait notamment pointé du doigt les motivations financières de Zinedine Zidane pour justifier son vote en faveur d’Emmanuel Macron : « C’est son avis. Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise. Il peut donner des conseils en foot, il est assez bon, il faut bien le dire, mais en politique, ce n’est pas une certitude. Avec ce qu’il gagne, je comprends qu’il vote Macron. Je suppose que monsieur Zidane a pas mal de capital financier et que donc il a tout intérêt probablement à l’élection de monsieur Macron pour préserver la richesse qu’il a pu obtenir, grâce à son talent », avait lâché Marine Le Pen. Ambiance…