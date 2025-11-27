Zidane - Marine Le Pen : Le clash pour la présidentielle !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Déjà présente au second tour des élections présidentielles de 2017, Marine Le Pen avait finalement été battue par Emmanuel Macron. Et à cette époque, son clash à distance avec un certain Zinedine Zidane avait fait parler beaucoup d’encre…

Comme ce fut déjà le cas lorsque Jean-Marie Le Pen avait atteint le deuxième tour des élections présidentielles à la surprise générale en 2002. Zinedine Zidane, qui était encore joueur à cette époque, n’avait pas hésité à prendre position contre le Front National, et la légende de l’équipe de France avait réitéré en 2017 lorsque Marine Le Pen avait s’était à son tour qualifiée pour le second tour de la présidentielle.

Zidane prend position contre Le Pen Durant l’entre deux tours des élections en 2017, Zidane s’était publiquement opposé à la présidente du Rassemblement National : « Le message, c’est toujours le même, celui de 2002. Je suis loin de toutes ces idées-là, de ce Front national. Donc, il faut éviter au maximum ça. Les extrêmes, ce n’est jamais bon », avait lâché l’ancien entraîneur du Real Madrid. Et Marine Le Pen avait répondu à ce clash à distance.