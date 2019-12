Foot - Mercato

Mercato : Icardi, Ben Yedder, Osimhen… Quelle est la meilleure recrue estivale de Ligue 1 ?

Publié le 25 décembre 2019 à 8h00 par La rédaction

A l’approche de la fin de l’année 2019, l’heure est au bilan de cette première partie de saison de Ligue 1. Quelle est ainsi la meilleure recrue estivale du championnat de France ?

En cette période des fêtes, les joueurs de Ligue 1 prennent quelques jours de vacances avant d’entamer la seconde partie du championnat. Et à la mi-saison, c’est sans surprise le PSG qui domine, étant devant l’OM, Rennes et le LOSC. Une première partie de saison marquée par les performances XXL de certains joueurs qui sont pourtant arrivés durant l’été au sein de leur nouveau club. Des recrues estivales qui font ainsi déjà la différence. Et ils sont plusieurs en Ligue 1 à pouvoir prétendre à ce titre de meilleure recrue estivale.

Les bons coups de l’été !

Durant l’été, les clubs de Ligue 1 ont flairé les bons coups pour se renforcer. Cela a notamment été le cas avec le LOSC qui a parfaitement remplacé Nicolas Pépé par Victor Osimhen. Du côté de l’AS Monaco, c’est le duo Wissam Ben Yedder-Islam Slimani qui fait des étincelles. A l’OM, malgré des finances réduites, Andoni Zubizarreta a fait du très bon travail puisque Dario Benedetto et Valentin Rongier sont déjà essentiels dans le schéma d’André Villas-Boas. Et que dire du recrutement de Leonardo au PSG, qui a notamment contribué aux arrivées de Mauro Icardi, Keylor Navas Idrissa Gueye. Les recrues estivales ont donc été nombreuses à se mettre en avant et on pourrait également citer Jeff Reine-Adélaïde (OL), Téji Savanier (Montpellier) ou encore Denis Bouanga (ASSE).



Alors, quelle est la meilleure recrue estivale de Ligue 1 ?