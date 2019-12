Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce joueur du PSG qui valide une piste pour Edinson Cavani !

Publié le 24 décembre 2019 à 22h30 par H.G.

Alors qu’Edinson Cavani pourrait prochainement rejoindre l’Atlético de Madrid, Pablo Sarabia a expliqué qu’il verrait bien l’international uruguayen évoluer au sein du club madrilène.

Barré par la concurrence de Mauro Icardi, semblant ne plus figurer dans les plans de Thomas Tuchel et trop souvent sujet aux blessures, Edinson Cavani pourrait quitter le PSG cet hiver. Sous contrat jusqu’en juin prochain, l’international uruguayen pourrait plier bagage plus tôt et rejoindre l’Atlético de Madrid, avec qui il aurait déjà trouvé un accord sur les termes d’un contrat de trois ans comme l’a révélé la presse italienne ce lundi. Reste maintenant à savoir si les Colchoneros parviendront à convaincre le PSG de lâcher son attaquant en janvier, qui pourrait y trouver son compte en récoltant une indemnité de transfert avec le joueur de 32 ans plutôt que de le voir partir libre en juin prochain. Et pour l’heure, si rien ne semble encore définitivement acté dans ce dossier, Pablo Sarabia n’a pas caché qu’il verrait bien Edinson Cavani évoluer du côté de l’Atlético de Madrid.

« Cavani s’intègrerait bien à l’Atlético »