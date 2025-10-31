Mercato : «Guardiola le voulait», le PSG lâche une réponse cash !

Véritable titi du PSG, Warren Zaïre-Emery est l'un des emblèmes du club de la capitale, encore plus depuis le départ de Kylian Mbappé. A Paris, on tient énormément à lui et c'est ainsi que la porte a été fermée à double tour pour Zaïre-Emery. Pourtant, ce ne sont pas les prétendants qui manqueraient avec notamment Pep Guardiola qui rêvait du Parisien.
A 19 ans, Warren Zaïre-Emery est plus qu'un simple joueur au PSG. Etendard du club de la capitale et de sa formation, le milieu de terrain est un joyau intouchable. Nasser Al-Khelaïfi avait en effet annoncé par le passé vouloir faire de Zaïre-Emery le Steven Gerrard du PSG. L'idéal serait ainsi de le voir rester toute sa carrière à Paris.
Pas de départ au programme pour Zaïre-Emery !
Pas question donc de se séparer de Warren Zaïre-Emery pour le PSG. Fabrice Hawkins l'a clairement fait savoir. En effet, pour Aliotalk, le journaliste de RMC a expliqué : « Le PSG a déjà pensé à se séparer de Zaïre-Emery ? Non. Jamais ? Non, non, non. Même pas en prêt ? Non même pas prêt. Tu prêtes Warren Zaïre-Emery, il y a qui derrière ? Tu as Ruiz, Neves, Vitinha... S'il fait deux saisons sur le banc de touche, je pense que la question va se poser ».
« Manchester City faisait des pieds et des mains »
Warren Zaïre-Emery est pourtant un joueur qui a une belle cote auprès des grands clubs européens. C'est notamment le cas à Manchester City avec Pep Guardiola. « Encore une fois, c'est un joueur qui aura toujours des propositions. Quand il a signé au PSG, il y a des clubs et notamment Manchester City qui faisait des pieds et des mains. Pep Guardiola le voulait », a expliqué Hawkins concernant le crack du PSG.