Mercato : «Guardiola le voulait», le PSG lâche une réponse cash !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Véritable titi du PSG, Warren Zaïre-Emery est l'un des emblèmes du club de la capitale, encore plus depuis le départ de Kylian Mbappé. A Paris, on tient énormément à lui et c'est ainsi que la porte a été fermée à double tour pour Zaïre-Emery. Pourtant, ce ne sont pas les prétendants qui manqueraient avec notamment Pep Guardiola qui rêvait du Parisien.

A 19 ans, Warren Zaïre-Emery est plus qu'un simple joueur au PSG. Etendard du club de la capitale et de sa formation, le milieu de terrain est un joyau intouchable. Nasser Al-Khelaïfi avait en effet annoncé par le passé vouloir faire de Zaïre-Emery le Steven Gerrard du PSG. L'idéal serait ainsi de le voir rester toute sa carrière à Paris.

Pas de départ au programme pour Zaïre-Emery ! Pas question donc de se séparer de Warren Zaïre-Emery pour le PSG. Fabrice Hawkins l'a clairement fait savoir. En effet, pour Aliotalk, le journaliste de RMC a expliqué : « Le PSG a déjà pensé à se séparer de Zaïre-Emery ? Non. Jamais ? Non, non, non. Même pas en prêt ? Non même pas prêt. Tu prêtes Warren Zaïre-Emery, il y a qui derrière ? Tu as Ruiz, Neves, Vitinha... S'il fait deux saisons sur le banc de touche, je pense que la question va se poser ».