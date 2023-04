Mercato : Grande nouvelle pour le PSG, le plus dur commence

Thomas Bourseau

Bien qu’il lui ait déclaré sa flamme et qu’il soit prêt à partir, Manu Koné n’a pas reçu d’appel de Kylian Mbappé. Le PSG serait sur les rangs, mais Mauricio Pochettino s’inviterait à la fête.

Depuis quelque temps, le nom de Manu Koné revient avec insistance du côté du PSG. La faute au principal intéressé qui a révélé en interview être fan de Kylian Mbappé. De quoi permettre au comité de direction du PSG de se lancer sur les traces du milieu de terrain de 21 ans du Borussia Mönchengladbach. Se pourrait-il que Mbappé ait joint l’international espoir français afin de l’inciter à le rejoindre au PSG ?

Manu Koné voudrait quitter le Borussia, mais Mbappé ne l’a pas appelé

Invité à s’exprimer sur ce sujet à Téléfoot dernièrement, Manu Koné a dit ses vérités. « Si Mbappé m’a appelé ? Non, il ne m’a pas appelé, on n’est pas en contact. Il n’y a rien du tout (rires). Je suis dans mon Mönchengladbach là-bas, tout va bien, ça se passe très bien et franchement je suis très heureux ».

Pochettino prêt à compromettre les plans du PSG