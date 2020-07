Foot - Mercato - Bordeaux

Mercato - Bordeaux : L'arrivée de Gasset bouclée «à 90%» ?

Publié le 8 juillet 2020 à 15h10 par B.C.

Une année après son départ de l'ASSE, Jean-Louis Gasset serait tout proche de retrouver un banc de touche en Ligue 1, aux Girondins de Bordeaux.