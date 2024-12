Mercato - FC Nantes : Une date est fixée pour Kombouaré

Arnaud De Kanel

L'avenir d'Antoine Kombouaré au FC Nantes est toujours aussi incertain. Malgré un mois d'août réussi, les Canaris n'ont pas su poursuivre sur leur lancée et ils se retrouvent désormais en très mauvaise posture à l'approche de la mi-saison. Le sujet Kombouaré devrait être discuté pendant la trêve.

Le FC Nantes a retrouvé le chemin de la victoire dimanche en s'imposant un but à zéro face au Stade Rennais de Jorge Sampaoli. Un succès capital pour les Canaris et qui donne un peu de sursis à Antoine Kombouaré, menacé ces derniers jours.

Kombouaré y croit encore

Après la rencontre, Antoine Kombouaré n'avait pas voulu tirer la sonnette d'alarme pour son avenir, assurant continuer sa mission tant qu'il ressentira la confiance de Waldemar Kita. « Savoir ce que je vais devenir ? Comme je l'ai dit, tant que le président ne me dit pas stop, je continue de travailler et surtout, il y a de la bonne humeur. Les joueurs viennent avec leur envie de travailler pour trouver des solutions, pour gagner des matches », a confié le coach du FC Nantes pour qui les prochaines semaines seront décisives.

L'avenir de Kombouaré discuté pendant la trêve

Comme indiqué par le quotidien L'Equipe, la piste Sergio Conceicao a fait surface la semaine dernière. Pour autant, le journal précise que le Portugais est beaucoup moins emballé que son entourage. De son côté, Antoine Kombouaré pourrait se donner encore plus de sursis en cas de victoire face à Brest. L'Equipe avance que son avenir sera discuté pendant la trêve de Noël. Passée cette date, la décision de le conserver ou non sera prise. Les rencontres face à Brest et Drancy seront donc cruciales pour l'ancien entraineur du PSG.